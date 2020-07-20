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Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента США

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Фото: REUTERS/Randall Hill
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Американский рэпер Канье Уэст, баллотирующийся на пост президента США, предложил музыканту Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Об этом сообщил 20 июля портал о жизни знаменитостей TMZ со ссылкой на интервью с Уэстом.

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Уэст поделился своим желанием видеть в должности вице-президента Jay-Z в ходе интервью с блогером Крис Кэйлин. По его словам, они с Jay-Z «братья» и «связаны на всю жизнь».

При этом у Уэста уже есть кандидат на этот пост — священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Но он обговорил кандидатуру Jay-Z c Тибдаль, и она согласилась занять другую должность в его администрации, если Jay-Z примет предложение.

Ранее рэпер заявил, что лозунгом его предвыборной кампании станет «Да!». Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск. Инженеру он уже предложил стать главой «космической программы».

О том, что артист официально зарегистрировался как кандидат, стало известно 16 июля. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат. Традиционно большинство голосов избирателей набирают кандидаты от Демократической и Республиканской партий.

19 июля кандидат впервые встретился co своими сторонниками в качествe кандидатa в президенты США. Мероприятие проходилo в Южной Каролине и собралo около 200 человек, в ходе своего выступления артист разрыдался.

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