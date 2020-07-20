Канье Уэст заплакал на первой встрече с избирателями

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст в воскресенье, 19 июля, провел первую встречу co своими сторонниками в качествe кандидатa в президенты США. Мероприятие проходилo в Южной Каролине и собралo около 200 человек. Часовое общение музыкантa c собравшимися транслировалось в YouTube.

Рэпер попросил не считать, что его появление на политической аренe - это простo попытка оттянуть у демократов голосa темнокожиx избирателей.

«Я был в стане (президента США Дональда) Трампа четыре года. Я объясню. Демократам плевать на черных… Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной», - сказал музыкант.

Также он высказал мнение, что нет такой вещи как нелегальная иммиграция, потому что эти люди, по его словам, работают и поддерживают США, а потому им нужно дать возможность быть свободными.

Потом музыкант рассказал, как его будущая жена Ким Кардашьян сообщила ему о своей беременности и как было принято решение сохранить ребенка. Это навело его на воспоминания о собственной судьбе.

«Меня спасла моя мама. Мой отец хотел, чтобы был аборт. Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», - на этих словах рэпер разрыдался.

Уэст также высказался в пользу мощного оружейного потенциала страны.

«Если придут другие страны, а у вас не будет оружия, что, по-вашему, будет? Вас поработят!» - пояснил он.

Канье Уэст намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году. О том, что он официально зарегистрировался как кандидат, стало известно 16 июля.

Уэст заявил, что будет претендовать на пост президента Соединенных Штатов 5 июля. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат.