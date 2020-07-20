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Доклад о «вмешательстве» России в британскую политику опубликуют 21 июля

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Фото: REUTERS/Leon Neal
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Доклад о «вмешательстве» России в британскую политику будет опубликован 21 июля на сайте комитета британского парламента по разведке. Об этом 20 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление комитета.

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«Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10:30 (12:30 мск) вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета», — говорится в сообщении.

Ранее 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство всё же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Лондона «звучат туманно и противоречиво». По ее словам, они напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

29 июня стало известно, что парламент Великобритании будет вынужден рассмотреть вопрос о публикации доклада о якобы имевшем место российском влиянии на истеблишмент Соединенного Королевства.

Речь идет о докладе, подготовленном в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.

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