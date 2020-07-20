Доклад о «вмешательстве» России в британскую политику опубликуют 21 июля

Доклад о «вмешательстве» России в британскую политику будет опубликован 21 июля на сайте комитета британского парламента по разведке. Об этом 20 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление комитета.

«Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10:30 (12:30 мск) вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета», — говорится в сообщении.

Ранее 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство всё же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Лондона «звучат туманно и противоречиво». По ее словам, они напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

29 июня стало известно, что парламент Великобритании будет вынужден рассмотреть вопрос о публикации доклада о якобы имевшем место российском влиянии на истеблишмент Соединенного Королевства.

Речь идет о докладе, подготовленном в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.