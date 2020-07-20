Таксистку осудили за гибель пассажира в ДТП с электровозом в Омске

В Омске вынесен приговор в отношении 35-летней таксистки, которая попала в ДТП с участием электровоза. Смертельные травмы получила пассажирка легкового автомобиля.

Авария произошла в январе 2020 года. При движении от улицы Молодежной к улице Семиреченской женщина-водитель такси выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате иномарка столкнулась с электровозом.

По данным правоохранительных органах, на момент ДТП складывались сложные метеорологические условия.

В результате аварии пассажирка такси скончалась на месте, сообщает ИА «Омскрегион». Таксистка полностью признала свою вину в происшествии. Подсудимую приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.