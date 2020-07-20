Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин предложил Дегтяреву пост врио главы Хабаровского края
Общество
Председатель СК запросил доклад о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Общество
Начато расследование поставок в КНР рапса по поддельным документам
Мир
Эмбер Херд рассказала в суде об угрозах убийством от Джонни Деппа
Общество
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Таксистку осудили за гибель пассажира в ДТП с электровозом в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске вынесен приговор в отношении 35-летней таксистки, которая попала в ДТП с участием электровоза. Смертельные травмы получила пассажирка легкового автомобиля.

Авария произошла в январе 2020 года. При движении от улицы Молодежной к улице Семиреченской женщина-водитель такси выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате иномарка столкнулась с электровозом.

По данным правоохранительных органах, на момент ДТП складывались сложные метеорологические условия.

В результате аварии пассажирка такси скончалась на месте, сообщает ИА «Омскрегион». Таксистка полностью признала свою вину в происшествии. Подсудимую приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020