Мишустин уволил арестованную по делу о хищении замглавы Минобрнауки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич, арестованной 6 июля по подозрению в хищении 40 млн рублей. Распоряжение от 16 июля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 20 июля.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования РФ», — отмечается в тексте.

Лукашевич была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

Источники информагентств уточнили, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сама Лукашевич вину не признала.

О ее аресте сообщалось 6 июля. Бывшая замглавы Министерства образования и науки будет находиться под стражей до 16 августа.