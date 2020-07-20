В Сеченовском университете рассказали о состоянии добровольцев по испытанию вакцины от коронавируса

Вторая группа добровольцев Сеченовского университета хорошо перенесла вакцину от коронавируса. Об этом сообщили 20 июля в центре вуза.

«Сегодня выписывается группа добровольцев, которые получали вакцину двукратно для повышения иммунного ответа», — сказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Университета им. И.М. Сеченова Вадим Тарасов в ходе пресс-конференции.

Тарасов уточнил, что только у двух добровольцев были головная боль и небольшое повышение температуры, в остальном вакцину перенесли хорошо.

Он также отметил, что в настоящее время проводится обработка данных, которые передадут в Министерство здравоохранения — именно оно будет принимать решение о внедрении вакцины.

Испытания новой вакцины идут не только в Сеченовском университете, но и в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в Минобороны страны. В военном ведомстве 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины.

По мнению главы Минздрава России Михаила Мурашко, первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург добавил, что прививку от коронавируса следует в первую очередь сделать учителям, пожилым людям и гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах.