Минобороны сообщило о завершении испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Все участники тестов выписаны из больницы.

20 июля госпиталь покинула вторая группа добровольцев, состоящая из 20 человек.

По результатам анализов у всех добровольцев отмечено формирование иммунного ответа. Побочных эффектов и жалоб на состояние здоровья не зарегистрировано.

Ранее 20 июля о завершении испытаний рассказал начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Владимирович Борисевич. Он подчеркнул, что ученым предстоит еще много работы над анализом результатов, но безопасность и переносимость препарата уже доказаны.

16 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург добавил, что прививку от коронавируса следует в первую очередь сделать учителям, пожилым людям и гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах.

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