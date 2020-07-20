Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны сообщило о завершении испытаний вакцины от коронавируса

0
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Все участники тестов выписаны из больницы.

В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России
Эксперты оценили, как растущая заболеваемость в мире соотносится с падающей кривой в нашей стране

20 июля госпиталь покинула вторая группа добровольцев, состоящая из 20 человек.

По результатам анализов у всех добровольцев отмечено формирование иммунного ответа. Побочных эффектов и жалоб на состояние здоровья не зарегистрировано.

Ранее 20 июля о завершении испытаний рассказал начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Владимирович Борисевич. Он подчеркнул, что ученым предстоит еще много работы над анализом результатов, но безопасность и переносимость препарата уже доказаны.

16 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург добавил, что прививку от коронавируса следует в первую очередь сделать учителям, пожилым людям и гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020