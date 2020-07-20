Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Военные ТОФ совершили марш и загрузились на десантные корабли в рамках проверки
Мир
Российские военные в Сирии продолжили патрулирование в Хасеке и Ракке
Армия
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
Армия
Военный медик заявил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
Спорт
«Локомотив» обеспечил себе серебряные медали Чемпионата России
Сюжет:

Военный медик заявил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

0
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины против коронавируса, разработанной совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Владимирович Борисевич.

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

По его словам, 20 июля из военного госпиталя будет выписана вторая и последняя группа добровольцев в составе 20 человек. Несмотря на то, что ученым предстоит еще много аналитической работы по результатам испытаний, а также составлению ответов, представления результатов и государственной регистрации препарата, уже сейчас можно сказать, что полученные данные подтвердили выработку необходимых антител в коронавируса в результате вакцинации. Кроме того, установлено, что компоненты препарата безопасны и хорошо переносимы человеком.

48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ имеет огромный опыт работы по оценке защитной эффективности лекарственных средств. Опыт сотрудников помог значительно сократить сроки совместной с центром Гамалеи доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины против COVID-19. Отмечается, что в ходе доклинических испытаний использовалась разработанная в 48 ЦНИИ методология количественно оценки возбудителя, а также лабораторная модель, которая позволяет воспроизводить протекание острого респираторного заболевания, в частности SARS-CoV, для оценки защитной эффективности лекарств.

16 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург добавил, что прививку от коронавируса следует в первую очередь сделать учителям, пожилым людям и гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020