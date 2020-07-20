Военный медик заявил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины против коронавируса, разработанной совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Владимирович Борисевич.

По его словам, 20 июля из военного госпиталя будет выписана вторая и последняя группа добровольцев в составе 20 человек. Несмотря на то, что ученым предстоит еще много аналитической работы по результатам испытаний, а также составлению ответов, представления результатов и государственной регистрации препарата, уже сейчас можно сказать, что полученные данные подтвердили выработку необходимых антител в коронавируса в результате вакцинации. Кроме того, установлено, что компоненты препарата безопасны и хорошо переносимы человеком.

48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ имеет огромный опыт работы по оценке защитной эффективности лекарственных средств. Опыт сотрудников помог значительно сократить сроки совместной с центром Гамалеи доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины против COVID-19. Отмечается, что в ходе доклинических испытаний использовалась разработанная в 48 ЦНИИ методология количественно оценки возбудителя, а также лабораторная модель, которая позволяет воспроизводить протекание острого респираторного заболевания, в частности SARS-CoV, для оценки защитной эффективности лекарств.

16 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург добавил, что прививку от коронавируса следует в первую очередь сделать учителям, пожилым людям и гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах.