В поисках Ан-2 в Бурятии обследовали около 1 тыс. кв. км местности

Поисковые группы на двух самолетах и вертолете обследовали около 1 тыс. кв. км территории в условиях горной местности в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поискового-спасательного центра Виктор Дрегер.

По его словам, пока поиски не дали никакого результата. Также Дрегер отметил, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» и самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» собираются на второй вылет.

Ранее 19 июля стало известно, что самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь.

Пропавший самолет выполнял разведочный рейс. С местной авиабазой был заключен контракт на опыление лесов от тутового шелкопряда. На борту пропавшего самолета находились шесть человек, включая пятерых командиров других воздушных судов и второго пилота, которые ранее прибыли из Ачинска.

Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опылению. Также известно, что Ан-2 совершал полет под управлением командира экипажа Виталия Матвиевского.

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту исчезновения самолета.