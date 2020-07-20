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МИД Канады сообщил о передаче в Париж самописцев украинского Boeing

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Фото: TASS/EPA/Abedin Taherkenareh
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«Черные ящики» сбитого в январе по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, прибыли в Париж. Это подтвердил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

«Мы получили подтверждение, что «черные ящики» рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать», — написал он своем Twitter.

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Иранские эксперты не смогли сами расшифровать записи из-за отсутствия специального оборудования, которое невозможно получить из-за действующих американских санкций.

По данным агентства Associated press, «черный ящик» был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

О том, что Иран передаст Франции самописцы украинского самолета для расшифровки к 20 июля ранее сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и признал, что крушение произошло из-за ошибки иранских военных. Он пообещал привлечь к ответственности виновных и оказывать поддержку в расследовании украинским экспертам.

В тот же день Киев переквалифицировал уголовное дело о крушении на умышленное убийство и уничтожение самолета.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система ПВО ошибочно приняла пассажирский самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было лишь пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор. В то же время в КСИР заявили об ответственности США за произошедшее, подчеркнув, что в ночь катастрофы в небе над Ираном «было много военных самолетов противника».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. Самолет рухнул через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Все они погибли.

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