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ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США

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Фото: TASS/Zuma
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Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем ВМС США Porter, который в воскресенье, 19 июля, зашел в Черном море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в воскресенье пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что эсминец Porter выдвинулся в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze–2020.

Ранее эсминец Porter входил в акваторию Черного моря в середине июня, а уже в начале июля он перебрался в Средиземное море после проведения операций по укреплению безопасности.

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