Госдуме предложили поднять штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Поправки, предлагающие увеличить штрафы за торговлю снюсом, насваем и продажу табачных изделий несовершеннолетним, внесены в Госдуму. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает «РИА Новости».

Данные поправки поступили ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно предлагаемым изменениям, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 до 150 тыс. рублей.

Если будет зафиксирован факт продажи табачных изделий несовершеннолетним, то в таком случае штрафы составят для физлиц от 20 до 40 тыс. рублей, для должностных — от 40 до 70 тыс. рублей, юридических — от 150 до 300.

Ожидается, что Госдума рассмотрит данный законопроект 21 июля.

В начале февраля в Москве обнаружили более сотни торгующих снюсом онлайн-магазинов. За месяц до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует.

В конце прошлого года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство.