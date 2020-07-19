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В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытателей вакцины

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов 19 июля рассказал о состоянии добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса.

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Он отметил в разговоре с «РИА Новости», что все участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Проблем не испытывают как те, кто еще находится под медицинским наблюдением врачей, так и те, кого уже выписали.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — добавил Тарасов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 16 июля сообщил, что вторая стадия испытаний российской вакцины от коронавируса завершится 3 августа.

Кроме того, испытания новой вакцины идут не только в РФПИ, Сеченовском университете, но и в Минобороны России. В военном ведомстве 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины от коронавируса.

По мнению главы Минздрава России Михаила Мурашко, первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй декаде августа.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург добавил, что прививку от коронавируса следует в первую очередь сделать учителям, пожилым людям и гражданам, которые живут и работают в замкнутых коллективах.

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