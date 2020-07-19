Основного фигуранта дела о торговле детьми объявили в розыск

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева, ему заочно предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 19 июля.

По данным собеседника агентства, Свитнева объявили в розыск еще 14 июля. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы».

«В ближайшее время следствие объявит его в международный розыск и выйдет с избранием заочной меры пресечения в Басманный районный суд Москвы», — приводит агентство слова источника.

В январе этого года в одной из квартир в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, мать отказалась от него, передав фирме, которая занимается суррогатным материнством. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что мать передала ребенка на попечительство компании «Росюрконсалтинг», предоставляющей услуги в том числе в сфере суррогатного материнства.

Отмечалось, что гендиректор и совладелец этой юридической компании — Константин Свитнев, а его партнер по бизнесу — Владислав Мельников, гендиректор ООО «Европейский центр суррогатного материнства». Ранее третьим совладельцем «Росюрконсалтинга» был Юрий Зимин. С этой фирмой также были связаны турфирма «Отдыхай!», которую также возглавлял Мельников. Сейчас турфирма не работает.

16 июля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 14 сентября трех обвиняемых в торговле детьми: Владислава Мельникова, переводчика Кирилла Анисимова и юриста Романа Емашева.

Еще одну фигурантку, Татьяну Блинову, отправили под домашний арест до этой же даты.

По данным СК, по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства всего задержаны восемь участников преступной группы: три врача частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Всем предъявили обвинения.