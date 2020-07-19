Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.

«Пока нет уверенности в том, что соглашение будет достигнуто», — приводит его словам чешский телеканал ČT24 в воскресенье, 19 июля.

По словам Бабиша, на саммите проявились значительные разногласия между странами по обсуждаемым вопросам, прежде всего по фонду восстановления экономики после пандемии. Наиболее серьезно разнятся позиции Польши и Венгрии с одной стороны и Нидерландов с другой.

В воскресенье днем началось новое заседание совета Евросоюза.

Как стало известно накануне, главы государств и правительств ЕС не договорились по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса по итогам второго дня саммита в Брюсселе, 18 июля. Как отмечает Associated Press, речь идет о сумме €1,85 трлн, включающей в себя меры по восстановлению экономики.

Лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на контроле за расходом оказываемой помощи. В свою очередь Италия и Испания, которые сильнее пострадали из-за пандемии, хотят получить больше поддержки.

В субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите ЕС идут сложнее, чем рассчитывали, и зашли в тупик.

Предполагалось, что саммит продлится в Брюсселе с 17 по 18 июля. Участники должны были обсудить план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет альянса на ближайшие семь лет. Однако ни в первый, ни во второй день саммита они не договорились по бюджету.