Лидер ЕС не достигли договоренностей во второй день саммита

Главы государств и правительств Евросоюза не достигли договоренность по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса по итогам второго для саммита в Брюсселе в субботу, 18 июля.

Представитель Совета ЕС рассказал, что заседание Евросоюза закончилось, однако на воскресенье, 19 июля., назначено новое заседание. Председатель Шарль Мишель возобновит саммит в 12:00 по местному времени (13:00 мск), пишет ТАСС.

Ранее 18 июля премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, и зашли в тупик.

Предполагалось, что чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17–18 июля. Участники должны были обсудить план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет.

Лидеры стран ЕС не договорились по бюджету в первый день самиита. Во второй день в Брюсселе они пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов переговоров и двусторонних консультаций по пакету мер восстановления европейской экономики после кризиса из-за коронавируса.