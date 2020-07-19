Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
С-400 и «Панцири-С» прикроют районы проведения проверки боеготовности
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе
Общество
В Москве от COVID-19 вылечились более 170,5 тыс. человек
Общество
Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан по вакцинации от COVID-19
Мир
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

С-400 и «Панцири-С» прикроют районы проведения проверки боеготовности

0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для прикрытия районов проведения внезапной проверки боеготовности привлекут зенитные ракетные системы С-400, С-300, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В ожидании «Триумфа»: Поволжье и Урал прикроют новейшие С-400
На современные системы ПВО перевооружат полки, защищающие Самару и Екатеринбург

«Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС (Военно-воздушных сил. — Ред.) и ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, на защиту сил общевойсковых объединений бросят комплексы войсковой ПВО «Бук-М2», «Бук-М3» и «ТОР-М».

Отмечается, что комплексы будут направлены для прикрытия районов Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

Ранее в этот же день сообщалось, что в рамках проверки боеготовности подразделения мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии ЮВО организовали круговую оборону аэропорта в Беслане.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

Ранее, 18 июля, Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020