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В НАТО осудили проверку боеготовности войск России

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Фото: РИА Новости/ Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 18 июля заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверки боевой готовности войск.

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«Со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его», — написала Лунгеску в своем Twitter.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале проверки боеготовности войск по поручению президента РФ Владимира Путина.

В частности, реактивное соединение Южного военного округа отработает задачи по подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии на расчетах «Торнадо-С» в рамках внезапной проверки ВС РФ.

Кроме того, военные Каспийской флотилии подняты по тревоге в рамках данной проверки. В частности, военнослужащим предстоит отработать задачи по обнаружению отряда десантных кораблей условного противника.

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России также выполнили перебазирование личного состава и военной техники разведывательных подразделений в рамках проверки боеготовности.

Внезапная проверка Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов закончится 21 июля.

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