В НАТО осудили проверку боеготовности войск России

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 18 июля заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверки боевой готовности войск.

«Со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его», — написала Лунгеску в своем Twitter.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале проверки боеготовности войск по поручению президента РФ Владимира Путина.

В частности, реактивное соединение Южного военного округа отработает задачи по подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии на расчетах «Торнадо-С» в рамках внезапной проверки ВС РФ.

Кроме того, военные Каспийской флотилии подняты по тревоге в рамках данной проверки. В частности, военнослужащим предстоит отработать задачи по обнаружению отряда десантных кораблей условного противника.

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России также выполнили перебазирование личного состава и военной техники разведывательных подразделений в рамках проверки боеготовности.

Внезапная проверка Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов закончится 21 июля.