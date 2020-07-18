Военные Каспийской флотилии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки

Ракетный дивизион «Бал» и батальон морской пехоты Каспийской флотилии, которые базируются в Республике Дагестан, выдвинулись для совместных учений с корабельной группировкой по обнаружению и уничтожению условного противника в рамках проверки боевой готовности ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа ЮВО.

Отмечается, что военнослужащим в рамках проверки предстоит отработать задачи по обнаружению отряда десантных кораблей условного противника, а также уничтожить цели ракетным ударом двух пусковых установок. Кроме того, военные отработают боевые задачи по противодесантной обороне побережья.

Также в море вышли корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств. Они совместно с дивизионом «Бал» отработаю отражение средств воздушного нападения, уточнили в пресс-службе ЮВО.

Проверка началась ранее, в пятницу, 17 июля. Соответствующее распоряжение дал президент страны Владимир Путин. По итогам мероприятия будет дана оценка способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны.

Всего в рамках проверки пройдет более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов. Маневры будут отрабатываться на 52 полигонах на земле и воде.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь поручил обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранность оружия и государственной собственности.