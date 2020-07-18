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Военно-транспортную авиацию ВКС РФ задействовали во внезапной проверке войск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России выполнили перебазирование личного состава и военной техники разведывательных подразделений, задействованных во внезапной проверке боеготовности, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что переброска осуществлялась из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области. Всего на оперативные аэродромы Южного военного округа было доставлено 10 единиц военной техники.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО были проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

На первом этапе проверки соединения были приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.

Внезапная проверка боеготовности Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Соответствующее распоряжение дал президент страны Владимир Путин. По итогам мероприятия будет дана оценка способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны.

Всего в рамках проверки пройдет более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов. Маневры будут отрабатываться на 52 полигонах на земле и воде.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь поручил обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранность оружия и государственной собственности.

Проверка продлится пять дней и закончится 21 июля.

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