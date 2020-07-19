Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки

Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных. Об этом в воскресенье, 19 июля, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«[Несколько вакцин] вообще не наложатся друг на друга. Исходя из общих соображений, одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно», — цитирует его ТАСС.

По словам эксперта, этого времени достаточно для иммунной системы, чтобы она «сориентировалась, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде вакцины».

Он уточнил, что никаких побочных эффектов, если человек год назад привился от одной инфекции, а затем прошел вакцинацию от COVID-19, быть не должно.

Гинцбург сообщил, что в настоящий момент ведутся работы над тем, чтобы сделать объемы выпуска вакцины от коронавируса масштабными.

«Сразу в больших количествах ее не будет. Введутся переговоры на уровне Минздрава, Минпромторга и других ведомств и организаций, чтобы ту технологию, которой мы сейчас владеем на нашем маленьком относительно производстве, расширить и на другие, крупные предприятия, которые смогут в десятки или в сотни раз больше [доз] препарата в месяц нарабатывать. Чтобы за обозримое время, в течение максимум года, мы могли провакцинировать большую часть населения. Во всяком случае тех, кто захочет пройти вакцинацию», — добавил собеседник агентства.

Накануне заведующий отделением коронавируса в израильской больнице «Ихилов» доктор Гай Хошен заявил, что в этом году прививки от сезонного гриппа осенью надо сделать обязательными. Такая мера может снизить нагрузку на медицинскую систему в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса.

15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.

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