Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G

Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии, чтобы построить сети 5G без участия китайской компании Huawei Technologies. Об этом в субботу, 18 июля, сообщило японская газета Nikkei.

По информации издания, встреча представителей правительства Британии с японскими коллегами состоялась 16 июля. Лондон рассматривает в качестве альтернативных поставщиков NEC Corp и Fujitsu Ltd.

14 июля британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден подтвердил информацию об отказе страны от использования оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи. Власти предполагают, что оборудование может быть использовано Китаем для шпионажа или для разрушения национальной инфраструктуры Великобритании. Дауден уточнил, что законопроект будет принят к концу 2020 года. К тому времени Великобритания полностью заменит всё оборудование Huawei в британских сетях 5G.

В январе правительство Великобритании, несмотря на предупреждения со стороны США, согласилось ограниченно допустить Huawei к развертыванию сетей 5G в королевстве на уровне не более 35%.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения властей Соединенных Штатов. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei.