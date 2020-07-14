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Власти Великобритании подтвердили отказ от оборудования Huawei

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Фото: REUTERS/Matthew Childs
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Британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден подтвердил информацию об отказе страны от использования оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи. Об этом пишет во вторник, 14 июля, издание Express.

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Соответствующее решение премьер-министр страны Борис Джонсон согласовал с другими участниками на заседании Совета национальной безопасности, приняв во внимание рекомендации Национального центра кибербезопасности, последствия для британского бизнеса, а также геостратегические соображения. Власти предполагают, что оборудование может быть использовано Китаем для шпионажа или для разрушения национальной инфраструктуры Великобритании.

«Лучший способ обезопасить наши сети — это отказ операторов от использования нового оборудования Huawei для развертывания будущих сетей 5G в Великобритании. Таким образом, с конца этого года операторам связи Великобритании запрещено закупать какое-либо оборудование 5G у Huawei, и как только законопроект о безопасности телекоммуникаций будет принят, это станет незаконным», — заявил Дауден.

Он уточнил, что законопроект будет принят к концу 2020 года. К тому времени Великобритания полностью заменит всё оборудование Huawei в британских сетях 5G.

О намерении властей страны отказаться от использования техники Huawei ранее в этот же день сообщила газетa The Daily Telegraph.

В январе правительство Великобритании, несмотря на предупреждения со стороны США, согласилось ограниченно допустить Huawei к развертыванию сетей 5G в королевстве на уровне не более 35%.

Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона указывала на то, что использование оборудования корпорации КНР в британской инфраструктуре может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes.

В самих Соединенных Штатах в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также финансового директора компании Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

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