Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна

Установившаяся в центральной части России жара мешает людям высыпаться. Что делать, чтобы восстановить нормальный сон, рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

Сомнолог объяснила, что для глубокого сна характерно снижение температуры тела человека, и чтобы быстрее в него погрузиться, надо заранее проветрить комнату.

«Есть два подхода к температуре сна — российский и американский. Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна. Они стремятся к 18 градусам. Российский подход менее жесткий. У нас принято считать, что температура должна быть от 21 до 23 градусов», — отметила она.

Помимо проветриваний, специалист порекомендовала заменить одеяла простынями. Однако на качество сна может влиять не только погода.

«Еще важно спать отдельно от близких. У всех разная температура тела и отдача тепла. Спать с кем-то в обнимку в жару сложнее», — заключила Царева.

8 июля сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло раскрыла последствия недосыпа для организма человека.