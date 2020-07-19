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В ООН обеспокоены сосредоточением половины богатств мира у 26 человек

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Фото: TASS/Zuma
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Генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш заявил, что половина всех мировых богатств принадлежит 26 людям, при этом неравенство продолжает расти. Об этом он рассказал в субботу, 18 июля, на лекции, посвященной памяти Нельсона Манделы.

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«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — отметил генсек.

По мнению Гутерриша, на возможность преуспеть в жизни влияет такие факторы как пол, семейное и этническое происхождение, раса, наличие или отсутствия инвалидности.

После пандемии, считает он, в еще более уязвимом экономическом положении, чем раньше, оказались развивающиеся страны и поэтому для них нужно обеспечить не только списание долгов, но и «установить специальные права заимствования».

«Развитые страны сегодня тратят триллионы на ответные меры и на поддержку экономики. Африка должна иметь возможность делать то же самое. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10% ВВП, нужен трансфер около $200 млрд», —заключил глава ООН.

Гутерриш на фоне ситуации с коронавирусом также предложил заключить новый общественный договор для построения справедливого мира.

Ранее 18 июля Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала хрупкость мира и поставила человечество на колени.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде спрогнозировали рекордный уровень мирового госдолга по итогам 2020 года.

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