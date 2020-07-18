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Генсек ООН призвал бороться за справедливый мир

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Фото: REUTERS/Michael Kappeler
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 18 июля на фоне ситуации с коронавирусом предложил заключить новый общественный договор для построения справедливого мира.

«Наша задача — построить мир лучше, чем до кризиса»
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«COVID-19 — это трагедия для всего человечества. Но она также дает нам редкий шанс. Возможность построить более равноправный и устойчивый мир», — цитирует Гутерриша «РИА Новости».

Таким образом, по мнению генсека, необходимо заключить общественный договор, при котором у молодежи появится больше перспектив, у мужчины и женщин будут равные возможности, а меньшинства смогут жить в достойных условиях. Он рассказал, что половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, а подавляющее большинство населения планеты живет в условиях растущего неравенства.

«Образование и цифровые технологии должны быть двумя мощными факторами, открывающими и уравнивающими возможности. Правительства должны уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования», — отметил Гутерриш.

Он подчеркнул, что новая модель глобального управления должна базироваться на всестороннем и равном участии в работе мировых учреждений.

«В противном случае мы столкнемся с еще большим неравенством и отсутствием солидарности, подобными тем, которые мы наблюдаем сегодня в ходе разрозненного глобального реагирования на пандемию COVID-19», — добавил Гутерриш.

Ранее 18 июля Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала хрупкость мира и поставила человечество на колени.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде спрогнозировали рекордный уровень мирового госдолга по итогам 2020 года.

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