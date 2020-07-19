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Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии на заседании военного комитета
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Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии на заседании военного комитета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи, где обсудил боеготовность армии КНДР, в субботу, 18 июля. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Одной из тем заседания стало дальнейшее укрепление сил «военного сдерживания». Кроме того, были подняты вопросы касательно идейно-политической жизни командного состава народной армии, вопросы активизации партийного воспитания.

Также на заседании рассмотрели вопрос по освобождению от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовые ведомств КНДР. После расширенной части заседания Ким Чен Ын принял участие в закрытом совещании.

9 июля экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что американский лидер в преддверии президентских выборов может инициировать встречу с Ким Чен Ыном.

При этом глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын назвал слухи о возможном саммите КНДР–США беспочвенными. 10 июля первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР нужна только Вашингтону.

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