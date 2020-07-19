Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии на заседании военного комитета
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Кореи, где обсудил боеготовность армии КНДР, в субботу, 18 июля. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Одной из тем заседания стало дальнейшее укрепление сил «военного сдерживания». Кроме того, были подняты вопросы касательно идейно-политической жизни командного состава народной армии, вопросы активизации партийного воспитания.
Также на заседании рассмотрели вопрос по освобождению от должности и назначению на должность командиров главных инстанций силовые ведомств КНДР. После расширенной части заседания Ким Чен Ын принял участие в закрытом совещании.
9 июля экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что американский лидер в преддверии президентских выборов может инициировать встречу с Ким Чен Ыном.
При этом глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын назвал слухи о возможном саммите КНДР–США беспочвенными. 10 июля первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон заявила, что встреча лидеров США и КНДР нужна только Вашингтону.