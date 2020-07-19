Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В Госдуму внесли законопроект о нацсистеме прослеживаемости товаров
Мир
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз
Общество
Серебряный рубль появится к 175-летию Русского географического общества
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Мир
Премьер-министр Италии призвал лидеров ЕС прийти к соглашению

Посол РФ отверг обвинения Лондона о попытках похитить данные о вакцине

0
Фото: TASS/Zuma/Qian Yi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждение спецслужб королевства о якобы попытках российских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19. Об этом он заявил в готовящейся к выходу воскресной программе BBC «Шоу Эндрю Марра». Отдельные высказывания российского дипломата были опубликованы в субботу, 18 июля, на сайте корпорации.

Вирус шпиономании: Россию обвинили в краже данных о вакцине от COVID
Новые претензии Лондона и Вашингтона по «русским хакерам» по традиции не подкреплены доказательствами

«Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица», — сказал Келин.

В подтверждении своих слов он отметил, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается производством проходящей клинические испытания вакцины, разработанной в Оксфордском университете, уже заключила контракт с российской «Р-Фарм», по производству препарата на территории России, в случае если он окажется эффективен.

Посол также заметил, что «в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».

Дипломат отверг и обвинения в адрес России во вмешательстве в состоявшиеся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года парламентские выборы. По его словам, РФ будет пытаться наладить отношения с Великобританией «независимо от того, будет ли руководить страной Консервативная или Лейбористская партия». Дипломат подчеркнул, что Москва не обвиняет Лондон во вмешательстве в российские демократические процессы, хотя ЦИК РФ и отмечал кибератаки на систему голосования по поправкам в Конституцию России с территории королевства.

Что же касается инцидента в Солсбери в марте 2018 года, Келин отметил, что российской стороне кажется странным, что «какая-то шпионская история» должна нарушать выгодные для Великобритании деловые отношения, особенно после выхода из Евросоюза , когда Лондон работает над заключением торговых соглашений по всему миру. Посол повторил, что Россия «готова перевернуть страницу» в отношениях с Соединенным Королевством и сосредоточиться на укреплении двусторонних экономических связей.

Ранее, 16 июля, Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса.

Сразу после этого заявления британской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам.

О договоренностях «Р-Фарма» с AstraZeneca стало известно 16 июля от главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Кроме того, в настоящее время в России идут разработки и клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, регистрация российской вакцины от COVID-19 намечена на вторую декаду августа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020