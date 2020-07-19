Посол РФ отверг обвинения Лондона о попытках похитить данные о вакцине

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждение спецслужб королевства о якобы попытках российских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19. Об этом он заявил в готовящейся к выходу воскресной программе BBC «Шоу Эндрю Марра». Отдельные высказывания российского дипломата были опубликованы в субботу, 18 июля, на сайте корпорации.

«Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица», — сказал Келин.

В подтверждении своих слов он отметил, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается производством проходящей клинические испытания вакцины, разработанной в Оксфордском университете, уже заключила контракт с российской «Р-Фарм», по производству препарата на территории России, в случае если он окажется эффективен.

Посол также заметил, что «в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране».

Дипломат отверг и обвинения в адрес России во вмешательстве в состоявшиеся в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года парламентские выборы. По его словам, РФ будет пытаться наладить отношения с Великобританией «независимо от того, будет ли руководить страной Консервативная или Лейбористская партия». Дипломат подчеркнул, что Москва не обвиняет Лондон во вмешательстве в российские демократические процессы, хотя ЦИК РФ и отмечал кибератаки на систему голосования по поправкам в Конституцию России с территории королевства.

Что же касается инцидента в Солсбери в марте 2018 года, Келин отметил, что российской стороне кажется странным, что «какая-то шпионская история» должна нарушать выгодные для Великобритании деловые отношения, особенно после выхода из Евросоюза , когда Лондон работает над заключением торговых соглашений по всему миру. Посол повторил, что Россия «готова перевернуть страницу» в отношениях с Соединенным Королевством и сосредоточиться на укреплении двусторонних экономических связей.

Ранее, 16 июля, Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса.

Сразу после этого заявления британской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам.

О договоренностях «Р-Фарма» с AstraZeneca стало известно 16 июля от главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Кроме того, в настоящее время в России идут разработки и клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, регистрация российской вакцины от COVID-19 намечена на вторую декаду августа.