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На время пандемии Трамп заменит очные митинги на телеконференции

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Президент США Дональд Трамп заявил, что до завершения пандемии коронавирусной инфекции заменит очные предвыборные митинги на телеконференции. Об этом в субботу, 18 июля сообщила телекомпания CNN.

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«Я буду проводить митинги по телефону, которые мы назовем «Митинги Трампа» и которые позволят подключать множество людей к телефонной линии», — сказал глава Белого дома в телефонном разговоре со своими сторонниками в штате Висконсин.

Трамп подчеркнул, что во время очных митингов очень сложно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.

В условиях пандемии глава Белого дома долгое время не проводил предвыборные митинги. Первое после длительного перерыва такое выступление перед сторонниками состоялось в городе Талса (штат Оклахома) 20 июня. При этом Трамп не носил маску и не соблюдал безопасную дистанцию.

Накануне президент США заявил, что не намерен рекомендовать американцам носить медицинские маски.

Трамп регулярно пренебрегал ношением маски. В начале пандемии он заявил, что эта атрибутика не подходит ему по статусу, однако позже выступил в поддержку подобной защитной меры. Он отметил, что в маске похож на героя американского вестерна.

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