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Трамп заявил о нежелании рекомендовать американцам носить маски

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Фото: REUTERS/Tasos Katopodis
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить медицинские маски. Об этом он заявил в пятницу, 17 июля, в интервью телеканалу Fox News. Полная версия интервью выйдет на канале в воскресенье.

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Трамп, отвечая на вопрос журналиста, не рекомендовал ношение масок в общенациональном масштабе.

«Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода. Я не верю в это, нет. Я не согласен с заявлением, что если все будут носить маски, то всё это исчезнет»,— сказал он.

При этом американский лидер отметил, что верит в маски, хотя они «тоже вызывают проблемы».

«Я думаю, маски — это хорошо», — добавил Трамп.

Глава Белого дома 11 июля впервые появился на публике в медицинской маске во время визита в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида под Вашингтоном.

При этом накануне визита Трамп подчеркнул, что в ее ношении нет нужды, поскольку его и его окружение регулярно тестируют на наличие коронавирусной инфекции.

Трамп регулярно пренебрегал ношением маски. В начале пандемии он заявил, что эта атрибутика не подходит ему по статусу, однако позже выступил в поддержку подобной защитной меры. Он отметил, что в маске похож на героя американского вестерна.

По данным портала Worldometer, в стране зафиксировано более 3,7 млн случаев заболевания, почти 142 тыс. пациентов скончались.

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