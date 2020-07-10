Трамп пообещал надеть маску при посещении военного госпиталя

Президент США Дональд Трамп наденет защитную маску во время своего визита в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Вашингтоне. Об этом 10 июля он заявил в интервью Fox News.

«Я надену маску, когда пойду в центр Уолтера Рида. Думаю, это уместно при посещении медицинского учреждения. У меня нет проблем с маской», — отметил американский лидер.

Тем не менее он подчеркнул, что в ношении маски нет нужды, поскольку его и его окружение регулярно тестируют на наличие коронавирусной инфекции.

Трамп регулярно пренебрегал ношением маски. В начале пандемии он заявил, что эта атрибутика не подходит ему по статусу, однако позже выступил в поддержку подобной защитной меры. Он отметил, что в маске похож на героя американского вестерна.