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В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

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Фото: REUTERS
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Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ученые опирались на данные о симптомах, которые наблюдались у 1600 пациентов в США и Великобритании. Информацию она собрали с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, которое было создано специально для изучения симптомов заболевания.

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Пользователей разделили по шести основным группа на основе того, как они себя чувствовали и как у них развивалось заболевание. В результате удалось выяснить, что наличие или отсутствие менее распространенных или редких симптомов может указывать на то, как тяжело в том или ином случае будет протекать болезнь.

Для первой и второй формы заболевания характеры симптомы гриппа как с повышенной температурой, так и без нее. Третья форма COVID-19 сопровождается отсутствием кашля, но пациента мучает диарея, наблюдается отсутствие аппетита и повышенная температура тела. Данные формы характеризуются как условно легкие, пациентам из данных групп респираторная поддержка понадобилась только в 1,5-4,4% случаях.

При четвертой форме к основным симптомам заболевания добавляется чувство усталости, респираторная поддержка была необходима 8,6% пациентов. При пятой форме появляется боль в мышцах и спутанность сознания, а респираторная поддержка понадобилась 9,9% случаев.

Шестая и наиболее тяжелая форма COVID-19 сопровождается тем, что более 50% пациентов необходима госпитализация, люди теряют аппетит, жалуются на диарею и боли в области живота, у них также наблюдается затрудненное дыхание, боли в груди и мышцах, а также спутанность сознания и усталость. Для пациентов данной группы респираторная поддержка необходима в 19,8% случаев. При этом люди это группы чаще всего относятся к страшим возрастным категориям, а также отличаются слабым здоровьем, наличием хронических заболеваний и лишнего веса.

Соавтор исследования доктор Клер Стивенс заявила, что полученные результаты имеют большое значение при наблюдении за пациентами, которые наиболее уязвимы для COVID-19. Если в первые пять дней определить к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений, пишет ТАСС.

Ранее 18 июля сообщалось, что коронавирус SARS-CoV-2 не может передаваться человеку через укусы комаров. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав неспособность вируса размножаться в трех видах комаров.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% — воздушным и может сохраняться на поверхности 72 часа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, была выявлена в конце 2019 года в китайском городе Ухане. По данным портала Worldometer на 18 июля, число случаев коронавируса в мире составляет более 14,2 млн, погибло более 600 тыс. человек, выздоровели свыше 8,5 млн.

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