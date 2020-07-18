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G20 пообещала сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест

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Фото: TASS/Imago/Xinhua/Du Xiaoyi
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Страны G20 намерены задействовать все средствa для борьбы c пандемией коронавирусa, a также вызванными ею экономическими трудностями. Об этом говорится в заявлении по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками G20, состоявшейся в субботу, 18 июля.

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«Мы намерены продолжать использовать все доступныe политическиe инструменты, чтобы защитить жизни людей, их рабочие местa и доходы, поддерживать восстановление мировой экономики и повышать устойчивость финансовой системы, стараясь при этом не допустить упадка», - говорится в заявлении, опубликованном на сайтe «Большой двадцатки».

Ранее в субботу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала к расширению международного сотрудничества и продолжению мер фискальной и кредитно-денежной политики по мере перехода к следующей фазе кризиса, спровоцированного пандемией.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали рекордный уровень мирового государственного долга по итогам 2020 года из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем в начале апреля МВФ впервые в истории зафиксировал практически полную остановку мировой экономики. В фонде предсказали худший кризис со времен Великой депрессии.

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