Скоротечная мерзлота: почему на Севере не работают народные приметы

Русская Арктика нагревается на одну десятую градуса ежегодно, многолетняя мерзлота к 2100 году может в среднем оттаять на 3-4 м, прогнозируют ученые. Изменение климата сказывается не только на окружающей среде, но и на инженерных сооружениях — грунт проседает, дороги разрушаются, здания теряют устойчивость. Как глобальное потепление влияет на жизнь в Зырянке, якутском поселке, расположенном неподалеку от полярного круга, — в фотогалерее «Известий»