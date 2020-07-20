Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Сеченовском университете рассказали о состоянии добровольцев по испытанию вакцины от коронавируса
Мир
На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса
Общество
Немецкий историк назвал причины провала покушения на Гитлера в 1944 году
Мир
Минобороны Армении рассказало о ситуации на границе с Азербайджаном
Общество
В СК рассказали о ходе расследования новых убийств «ангарского маньяка»
Сюжет:

Скоротечная мерзлота: почему на Севере не работают народные приметы

Как глобальное потепление меняет жизнь на Колыме
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Русская Арктика нагревается на одну десятую градуса ежегодно, многолетняя мерзлота к 2100 году может в среднем оттаять на 3-4 м, прогнозируют ученые. Изменение климата сказывается не только на окружающей среде, но и на инженерных сооружениях — грунт проседает, дороги разрушаются, здания теряют устойчивость. Как глобальное потепление влияет на жизнь в Зырянке, якутском поселке, расположенном неподалеку от полярного круга, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
В Зырянке, расположенной на левом берегу Колымы, живет не более 3 тыс. человек. Это самый крупный населенный пункт в этой части реки, здесь даже имеется аэропорт
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Колыма — одна из крупнейших рек Сибири, а летом — важная транспортная артерия. Таяние мерзлоты и изменение гидрологического режима меняет и экономику региона
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Грунт оттаивает и меняет свои свойства, что приводит к разрушению и размыванию дорог
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Пастбища и сельхозугодья превращаются в болота
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Поголовье скота сокращается, его физическое состояние ухудшается
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
65-летний Владимир Архипов проводит вакцинацию своих лошадей для профилактики сибирской язвы
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Из-за таяния вечной мерзлоты вскрываются могильники, сибирская язва была обнаружена и в останках мамонтов
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Берега Колымы — регион, который знаменит множественными палеонтологическими находками. Ежегодно здесь обнаруживают кости, целые туши и даже могильники крупных травоядных животных — мамонтов, бизонов, овцебыков, шерстистых носорогов, а также хищников — пещерных львов, медведей, волков, лис
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Андрей Данилов, водитель грузовика, часть своего свободного времени посвящает поискам бивней мамонтов. Их можно выгодно продать. Для того чтобы собирать ископаемые останки, необходима лицензия
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
«Черным копателям», которые собирают ископаемые останки нелегально, выбрасывая и уничтожая ценный для науки материал, который невозможно продать, ускоренное таяние мерзлоты только на руку
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
В селе Нелемное на берегу Колымы живут преимущественно юкагиры — представители древнейшего народа, населявшего эти места
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Их традиционными занятиями всегда было рыболовство, оленеводство, охота
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
53-летний Андрей Зимзюлин рыбачит на Колыме по шесть месяцев в году. На берегу он обустроил себе для рыбалки небольшой лагерь
На весь экран
Таяние вечной мерзлоты
Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Теперь люди перестают понимать природу, которая меняется на глазах, — накопленный веками опыт предков больше неприменим
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020