Скоротечная мерзлота: почему на Севере не работают народные приметы

Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Русская Арктика нагревается на одну десятую градуса ежегодно, многолетняя мерзлота к 2100 году может в среднем оттаять на 3-4 м, прогнозируют ученые. Изменение климата сказывается не только на окружающей среде, но и на инженерных сооружениях — грунт проседает, дороги разрушаются, здания теряют устойчивость. Как глобальное потепление влияет на жизнь в Зырянке, якутском поселке, расположенном неподалеку от полярного круга, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
В Зырянке, расположенной на левом берегу Колымы, живет не более 3 тыс. человек. Это самый крупный населенный пункт в этой части реки, здесь даже имеется аэропорт
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Колыма — одна из крупнейших рек Сибири, а летом — важная транспортная артерия. Таяние мерзлоты и изменение гидрологического режима меняет и экономику региона
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Грунт оттаивает и меняет свои свойства, что приводит к разрушению и размыванию дорог
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Пастбища и сельхозугодья превращаются в болота
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Поголовье скота сокращается, его физическое состояние ухудшается
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
65-летний Владимир Архипов проводит вакцинацию своих лошадей для профилактики сибирской язвы
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Из-за таяния вечной мерзлоты вскрываются могильники, сибирская язва была обнаружена и в останках мамонтов
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Берега Колымы — регион, который знаменит множественными палеонтологическими находками. Ежегодно здесь обнаруживают кости, целые туши и даже могильники крупных травоядных животных — мамонтов, бизонов, овцебыков, шерстистых носорогов, а также хищников — пещерных львов, медведей, волков, лис
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Андрей Данилов, водитель грузовика, часть своего свободного времени посвящает поискам бивней мамонтов. Их можно выгодно продать. Для того чтобы собирать ископаемые останки, необходима лицензия
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
«Черным копателям», которые собирают ископаемые останки нелегально, выбрасывая и уничтожая ценный для науки материал, который невозможно продать, ускоренное таяние мерзлоты только на руку
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
В селе Нелемное на берегу Колымы живут преимущественно юкагиры — представители древнейшего народа, населявшего эти места
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Их традиционными занятиями всегда было рыболовство, оленеводство, охота
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
53-летний Андрей Зимзюлин рыбачит на Колыме по шесть месяцев в году. На берегу он обустроил себе для рыбалки небольшой лагерь
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Michael Robinson Chavez
Теперь люди перестают понимать природу, которая меняется на глазах, — накопленный веками опыт предков больше неприменим
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