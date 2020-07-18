ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 18 июля.

Отмечается, что этот суточный показатель стал рекордным за все время пандемии COVID-19. Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, 17 июля, когда коронавирус выявили у 238 тыс. человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн человек, за все скончались 593 тыс. пациентов. Наибольшее число инфицированных по-прежнему регистрируется в Северной и Южной Америке.

18 июля сообщалось, что за прошлые сутки в России выявили 6234 новых случая заболевания COVID-19. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 7490 пациентов, скончались —124.

Накануне эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил о маловероятности второй волны коронавируса в России, объяснив это тем, что она свойственна странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

По его словам, ограничения в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания.

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