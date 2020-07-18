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Планы по строительству детских садов в Приморье сорваны из-за пандемии

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Председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что есть необходимость в корректировках национальных проектов.

«Хочется отметить, что это будет не просто корректировка дат и сроков исполнения, это будет корректировка наших действий. Все регионы страны участвуют в этом процессе, нам установлен срок по времени — до 1 октября. Мы сейчас с органами власти региона смотрим, какие целевые показатели нам нужно вынести на согласование с федеральным центром и что делать для того, чтобы их достичь», — обозначила Вера Щербина.

Как передает Vostokmedia, главные риски по неисполнению показателей из-за эпидемии COVID, установленных на этот год, по нацпроекту «Демография», — регион может не достроить детские сады на нескольких территориях. Однако власти ищут другие подходы в решении поставленной задачи — обеспечение местами в существующих дошкольных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае до 2021 года планируют ликвидировать очередь в детские сады для детей от полутора до трех лет.

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