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КНДР объявила о создании вакцины-кандидата от COVID-19
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КНДР объявила о создании вакцины-кандидата от COVID-19

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Северная Корея представила собственную вакцину-кандидата от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 18 июля, пишет портал MBN.

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Разработкой вакцины занимались ученые центра исследований медицины Института исследований медицины и биологии. Они создали рекомбинантную субъединичную вакцину.

Фактически такая вакцина не содержит в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с тем, который возникает в случае заражения COVID-19.

За основу разработки были взяты данные генетической последовательности шиповидного S-белка из мембраны коронавируса, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) человека в мембранах наших клеток, таким образом прикрепляясь к клетке.

Ученые испытали вакцину на животных на предмет безопасности и эффективности, а с начала июля начались ее клинические испытания. С учетом того, что в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, сейчас идут обсуждения, как проводить третий этап клинических испытаний.

В настоящее время в России идут разработки и клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, регистрация российской вакцины от COVID-19 намечена на вторую декаду августа.

12 июля стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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