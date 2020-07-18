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ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 июля, тогда за 24 часа были выявлены более 230 тыс. случаев заболевания.

По данным организации, за минувшие сутки умерли 5682 пациента с COVID-19.

С начала пандемии больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке (7 154 840) и Европе (3 008 972).

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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