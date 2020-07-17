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Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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По его словам, предпринятые меры привели к тому, что можно контролировать скорость распространения и скорость заражения. При этом Жемчугов отметил, что на территории России еще могут возникать локальные вспышки коронавируса, но в целом назвал ситуацию стабильной и положительной.

Врач добавил, что локальные вспышки необходимо вовремя пресекать, для чего надо ускорить время подготовки результатов анализа на COVID-19, тогда получится оборвать контакты между людьми и не допустить распространения инфекции.

17 июля пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что кривая заболевания коронавирусом в России постепенно идет вниз, но расслабляться нельзя, чтобы не допустить вторую волну COVID-19.

Ранее в этот день эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна тем странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

корона

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 759 203 человек, умерли 12 123 пациента, выздоровели ― 539 373.

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