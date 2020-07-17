Песков заявил о снижении суточного прироста числа заболевших COVID-19

Кривая заболевания коронавирусом в России постепенно идет вниз, но расслабляться нельзя, чтобы не допустить вторую волну COVID-19. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Что касается второй волны, мы можем оперировать только данностью: данность заключается в том, что у нас идет кривая вниз, у нас каждые сутки сокращается количество заболевших ― пусть медленно, но всё равно сокращается», ― рассказал он в интервью «Авторадио».

Кроме того, Песков отметил, что Россия в настоящее время входит в число стран, которые почти завершили испытания вакцин от коронавируса.

Ранее в этот день эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна тем странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 759 203 человек, умерли 12 123 пациента, выздоровели ― 539 373.

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