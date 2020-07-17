Вассерман оценил вероятность своего появления в TikTok

Журналист, телеведущий и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман заявил в пятницу, 17 июля, в интервью «Петербургскому дневнику», что может однажды появиться в сервисе TikTok.

Забавные ролики там уже выкладывает 70-летний кандидат технических наук, преподаватель по физике и математике из Санкт-Петербурга Николай Милованов. Он легко и доступно рассказывает о науке.

Вассерман, оценивая методику Милованова, отметил, что специалисты считают ее подходящей для «первоначального ознакомления» со сложной темой, а не для «серьезного изучения». При этом он признался, что редко смотрит видео в интернете.

В то же время журналист не исключил, что может появиться в TikTok.

«В разное время рассматривалось несколько идей для YouTube-шоу, но пока ни одна из них не использовалась. Сейчас у меня только телевизионная передача, и на YouTube ее тоже дублируют. Увидите ли вы Анатолия Вассермана в TikTok? Это зависит не только от меня. Кроме того, для меня телеканалы, YouTube и TikTok — это разные носители одной и той же информации», — поделился интеллектуал.

Накануне стало известно, что администрация Белого дома обсуждает внесение китайского приложения TikTok в черный список министерства торговли США, чтобы избежать передачи личных данных граждан в Китай.

Министерство информационных технологий Индии в конце июня постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказалось TikTok. Ведомство считает, что работа этих сервисов наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии» и угрожает безопасности страны и общественному порядку.

TikTok — видеохостинг для создания коротких видео. Он заработал в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию».