Объявили сбор: аэропорт Пулково к концу июля поднимет ставки на услуги

Пулково с 24 июля поднимает ставки аэропортовых сборов для авиакомпаний на взлет-посадку, авиабезопасность и пользование аэровокзалом. Это коснется международных направлений и маршрута Санкт-Петербург — Москва. Повышением цен воздушная гавань компенсирует отсутствие индексации на региональных направлениях, которая не проводилась с 2017 года. Пулково — единственный крупный аэропорт, рискнувший пойти на увеличение ставок во время обвала спроса из-за пандемии коронавируса. Это может привести к сокращению количества рейсов, снижению пассажиропотока и росту цен на билеты, предупреждают эксперты.

Региональное бремя

«Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) с 24 июля повышают ставки аэропортовых сборов для летающих в воздушную гавань авиакомпаний. Это коснется маршрута Москва — Санкт-Петербург и всех международных направлений, по которым Федеральной антимонопольной службой (ФАС) было отменено регулирование тарифов с 1 января 2020 года. Рейсы из Пулково в регионы повышение не затронет.

На рейсах в Москву сбор за взлет-посадку вырастет с 358,89 до 428,07 рубля за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, или на 19,3%, обеспечение авиационной безопасности подорожает с 330,5 до 365,09 рубля, или на 10,5%. Сбор за пользование аэровокзалом увеличится с 95,25 до 131,46 рубля за пассажира, или на 38%.

На международных направлениях сбор за взлет-посадку поднимется на 10% — с 358,89 до 395,02 рубля. Также на 10% подорожает и авиабезопасность — с 330,5 до 363,55 рубля. Сбор за пользование аэровокзалом вырастет на 23% — со 145,6 до 179,09 рубля.

В Пулково объясняют повышение ставок на московском и международных направлениях отсутствием их индексации на рейсах в регионы с 2017 года.

Пулково_4 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Сегодня 80% пассажиропотока Пулково составляют региональные перевозки, что соответствует стратегии развития аэропорта как авиахаба. В 2017–2020 годах накопленная инфляция составила 13,4%, — сказали «Известиям» в пресс-службе воздушной гавани.

Там пояснили, что с учетом всех аэропортовых сборов, в том числе на уборку самолетов, их заправку водой, предоставление телетрапов, пассажирского наземного транспорта и другие тарифы, которые не увеличиваются, повышение ставок для российских перевозчиков составит 8–12%.

По расчетам Пулково, рост приведет к увеличению цен на билеты на 65 рублей на московском направлении и на 53 рубля — на международных. В ВВСС добавили, что для всех авиакомпаний действует мотивационная программа, предусматривающая систему скидок.

С 1 января 2020 года ФАС перестала регулировать ставки сборов в Пулково на московском и международных направлениях. Дерегулирование на маршруте в столицу в антимонопольной службе ранее аргументировали высокой конкуренцией с железнодорожным и автомобильным транспортом, что, по логике ведомства, должно было привести к улучшению сервиса и сдерживанию роста тарифов на направлении. Еще раньше, в 2016 году, право свободно устанавливать аэропортовые сборы получили воздушные гавани московского авиаузла.

Один в поле воин

Пулково станет единственным крупным аэропортом, который поднимает ставки в период рекордного обвала пассажиропотока из-за коронавируса. В Шереметьево, Домодедово и Внуково «Известиям» сказали, что повышать ставки не планируют, несмотря на потери , понесенные во II квартале.

В Шереметьево напомнили, что для оптимизации расходов сократили денежное вознаграждение менеджмента на 60%. Аэропорт приостановил все инвестпроекты, за исключением реконструкции ВПП-1, оптимизировал графики работы персонала, вывел из эксплуатации терминалы C, E, D и ВПП-3 до восстановления пассажиропотока.

В Домодедово в апреле отказались от планового пересмотра тарифов и сборов для авиакомпаний, чтобы поддержать партнеров.

— При формировании тарифной политики мы будем ориентироваться на этапы полноценного возобновления международных полетов и, как следствие, динамику рынка авиаперевозок в период пост-COVID-19. Пока оба фактора неизвестны и труднопрогнозируемы, — добавили в пресс-службе аэропорта.

Во Внуково отметили, что оптимизируют расходы, но не планируют сокращать сотрудников — при том, что в июне–июле доходы аэропорта значительно упали.

В «Базэл Аэро» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы) сказали, что регулируемые тарифы (за взлет-посадку, авиабезопасность, пользование аэровокзалом, обслуживание пассажиров) аэропортов Краснодара и Сочи не пересматривались с 2018 года, а нерегулируемые ставки (заправка водой, внутренняя уборка самолетов, предоставление трапов, пассажирского наземного транспорта и др.) для воздушных гаваней Краснодара, Сочи и Анапы были индексированы 1 января, до начала эпидемии. Регулируемые тарифы аэропорта Анапы в рамках долгосрочной программы, утвержденной ФАС, повышались 1 апреля, решение было принято до начала эпидемии.

В «Базэл Аэро» также отметили, что в период кризиса холдинг не повышал тарифы и предоставлял скидки на аэропортовое обслуживание для региональных рейсов с низкой загрузкой.

Источник «Известий» в одном из крупных аэропортов говорит, что в апреле–июне убытки каждой из столичных воздушных гаваней, а также Пулково могли составить 500–750 млн рублей.

Пулково_2 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Минтрансе переадресовали вопросы в ФАС. Замруководителя антимонопольной службы Александр Редько сказал «Известиям», что считает повышение ставок на международных направлениях нерелевантным в отсутствие международного сообщения.

— На московском направлении аэропорт Пулково и авиакомпании обречены договариваться о компромиссных условиях, чтобы выдерживать конкуренцию с железнодорожным сообщением и скоростной автомагистралью, а потому цены на авиабилеты для пассажиров зависят от рыночного спроса, а не от затрат авиакомпаний, — сказал он.

Он считает важным, что ставки на внутренних рейсах из Петербурга в регионы не повышаются.

Цены на взлет

В авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот», базовый перевозчик Пулково) подтвердили, что получили от аэропорта информацию о повышении стоимости обслуживания.

В S7 считают повышение тарифов неоправданным с учетом серьезных убытков авиакомпаний на фоне пандемии и острой конкуренции на направлении Москва–Петербург с железнодорожным транспортом, имеющим нулевую ставку НДС до 2029 года.

Источник «Известий», близкий к правлению одного из перевозчиков, отмечает, что ранее руководство Пулково уверяло авиакомпании, что тарифы будут заморожены до 1 августа.

— Возможно, авиакомпаниям придется обратиться в Минтранс и ФАС с просьбой оказать содействие в заморозке роста тарифов как минимум до конца 2020 года, так как авиакомпании до сих пор не восстановили свою деятельность в полном объеме , — сказал он.

Другой источник «Известий» в одной из крупнейших российских авиакомпаний говорит, что на линии Москва–Петербург аэропортовые сборы формируют до 40% цены билета.

— Рассматриваем возможность сокращения числа рейсов из Москвы в Петербург. Рейсы сегодня и так убыточны. Не исключено, что будем выбирать другие направления для полетов, — сказал он.

Глава Infomost Борис Рыбак считает политику Пулково крайне рискованной.

— Стратегия жесткого повышения цен работает только тогда, когда у авиакомпаний нет альтернативных вариантов. Этим летом востребованы полеты на черноморские курорты, высоким остается спрос на полеты в Москву как в деловой центр страны. Но Петербург в условиях крайне чувствительного спроса может потерять часть пассажиропотока после повышения ставок в Пулково , — сказал эксперт.

Ни один столичный аэропорт не может себе позволить такого резкого повышения цен из-за конкуренции внутри московского авиаузла, отметил гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Повышение ставок в нынешних условиях уменьшит предложение со стороны авиакомпаний, часть из которых может сократить число рейсов. Оставшиеся перевозчики поднимут цены на билеты, когда спрос восстановится, отметил он.

В крупнейших авиакомпаниях «Известиям» не ответили на вопрос о возможном росте цен на авиабилеты.