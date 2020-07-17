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Для борьбы с лесными пожарами в России вызвали искусственные дожди

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
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Для снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров в России проводятся работы по искусственному вызыванию осадков, рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Работы уже завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, а также к ним приступили в Забайкальском крае.

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«Площадь пожаров с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, чем в прошлом году. В 2020 году средняя площадь, пройденная огнем в день, – в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — заявила вице-премьер.

В то же время, по ее словам, аномально теплая и малоснежная зима, ранняя и сухая весна привели к тому, что, начиная с апреля, в Сибири и на Крайнем Севере почти не прекращается жара, воздух в отдельных регионах прогревается до +30-38 градусов тепла.

Виктория Абрамченко констатировала, что впервые за всю историю космического мониторинга последних лет в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом.

«Учитывая, что важным фактором в переброске сил и средств является оперативность их доставки, Рослесхоз объединил усилия с МЧС России для повышения эффективности тушения лесных пожаров», — отметила вице-премьер.

Для технического оснащения регионов по нацпроекту «Экология» им поставлено более 13 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, которые уже использовались для мониторинга пожарной опасности и оперативной доставки сил и средств к местам пожаров в 2019 году.

Кассовое исполнение федерального проекта «Сохранение лесов» за 2019 год по оснащению региональных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием составило 6,2 млрд рублей или 98,48%. За первое полугодие 2020 года субъектами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета приобретены 691 единица лесопожарной техники и 1 645 единиц оборудования.

Виктория Абрамченко также сообщила, что правительством принято решение о дополнительной поддержке в объеме 2,6 млрд рублей проводимых работ по авиапатрулированию и тушению лесных пожаров, чтобы не допустить угрозы распространения огня на объекты экономики.

Ранее 17 июля глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что количество природных пожаров в Югре возросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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