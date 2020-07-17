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Число лесных пожаров в ХМАО выросло в 2,5 раза

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Количество природных пожаров в Югре возросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Лесные пожары — серьезный бич для России. Причины две –— природные явления и человеческий фактор. В вашем округе, к сожалению, количество пожаров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом», — сообщил Евгений Зиничев на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Также Зиничев отметил, что, по данным космического мониторинга, пожары возникают на арендованных участках или в зоне экономической деятельности человека. Такая ситуация наблюдается на всей территории Сибири, информирует портал «Наш город».

По данным на 14 июля, в ХМАО лесные пожары подошли вплотную к двум городам. Почти 100 человек тушат пламя вблизи Югорска. Огонь распространился на площади 20 га. Еще один крупный очаг ликвидируют рядом с Советским. Борьбе со стихией мешает жаркая и сухая погода. В регионе действует более 20 природных пожаров.

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