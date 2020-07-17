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В ФК «Сочи» рассказали о состоянии игроков с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Гендиректор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии футболистов, у которых диагностировали COVID-19. Об этом в пятницу, 17 июля, пишет портал Sport24.

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«Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организмы сильные. Для нас важно, что выявили его вовремя, теперь заболевших ребят изолировали», — рассказал Рубашко.

ФК «Сочи» не смог провести матч против «Тамбова» 16 июля в Нижнем Новгороде, поскольку у девяти игроков команды выявили коронавирус в день игры, пишет RT. В связи со сложившейся ситуацией «Сочи» получит техническое поражение.

Чемпионат России по футболу возобновили 19 июня. Ранее он был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом врачи регулярно находят очаги распространения коронавируса среди игроков российских футбольных команд, пишет телеканал «360». Так, под угрозой отмены был и матч «Сочи»–«Ростов» из-за случаев коронавируса у игроков из Ростова-на-Дону. Игра состоялась, но на поле вышли молодые игроки из академии «Ростова». Встреча завершилась со счетом 1:10 в пользу сочинцев.

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