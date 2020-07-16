Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Выживший после покушения Фургала бизнесмен отказался комментировать его задержание
Мир
Захарова заявила об изучении Москвой ситуации с российскими СМИ в Прибалтике
Туризм
Туроператоры сообщили о двукратном росте спроса на экскурсионные туры по России
Мир
Украина задолжала ВОЗ $6,7 млн
Мир
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции

ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Лига не чемпионов: в РПЛ обостряется борьба за место в тройке
«Краснодар» воспользовался осечками «Локомотива» и ЦСКА

«Сочи» не сможет провести матч против «Тамбова», поскольку у девяти игроков команды подтвердился коронавирус и игра 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» не состоится. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства, пишет сайт kp.ru.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что результаты анализов стали известны только в день матча, когда соперники уже прилетели на выездную игру в Нижний Новгород, пишет НСН.

«Тамбов» и «Сочи» должны были сыграть в четверг, 16 июля, в 20:30 на стадионе в Нижнем Новгороде, пишет телеканал «Звезда».

Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что расстроен отменой матча с «Сочи», но отнесся к ситуации с пониманием.

«Преимущество будет у более изобретательного»
Бывший старший тренер сборной России Михаил Гершкович — о противостоянии Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко

«Люди заболели и должны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы не подвергнуть дальнейшему распространению инфекции спортсменов, других членов команды и игроков команды противника. Здесь нет ничего сверхъестественного — мы все в одинаковых условиях», — приводит слова Габуеа RT.

Предыдущий матч «Сочи» провел 11 июля, сыграв против столичного «Спартака» (1:0).

Под угрозой отмены был и матч «Сочи»–«Ростов» из-за случаев коронавируса у игроков из Ростова-на-Дону. Игра состоялась, но на поле вышли молодые игроки из академии «Ростова». Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев, отмечает телеканал «360».

В турнирной таблице «Сочи» пока находится на 12-м месте с 33 очками, «Тамбов» в зоне вылета на 14-м с 28 баллами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020