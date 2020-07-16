ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».

«Сочи» не сможет провести матч против «Тамбова», поскольку у девяти игроков команды подтвердился коронавирус и игра 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» не состоится. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства, пишет сайт kp.ru.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что результаты анализов стали известны только в день матча, когда соперники уже прилетели на выездную игру в Нижний Новгород, пишет НСН.

«Тамбов» и «Сочи» должны были сыграть в четверг, 16 июля, в 20:30 на стадионе в Нижнем Новгороде, пишет телеканал «Звезда».

Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что расстроен отменой матча с «Сочи», но отнесся к ситуации с пониманием.

«Люди заболели и должны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы не подвергнуть дальнейшему распространению инфекции спортсменов, других членов команды и игроков команды противника. Здесь нет ничего сверхъестественного — мы все в одинаковых условиях», — приводит слова Габуеа RT.

Предыдущий матч «Сочи» провел 11 июля, сыграв против столичного «Спартака» (1:0).

Под угрозой отмены был и матч «Сочи»–«Ростов» из-за случаев коронавируса у игроков из Ростова-на-Дону. Игра состоялась, но на поле вышли молодые игроки из академии «Ростова». Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев, отмечает телеканал «360».

В турнирной таблице «Сочи» пока находится на 12-м месте с 33 очками, «Тамбов» в зоне вылета на 14-м с 28 баллами.