Лига нечемпионов: в РПЛ обостряется борьба за место в тройке

До окончания чемпионата России по футболу осталось всего два тура. Но, если не считать уже оформленной победы в турнире петербургского «Зенита», в остальных частях таблицы РПЛ интрига только обостряется. «Локомотив» после очередной потери очков стал близок к тому, чтобы лишиться второго места и прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов, дающего минимум £15–20 млн бонусов. ЦСКА и «Краснодар» идут за «железнодорожниками» по пятам. А на шестую строчку, которая принесет Лигу Европы в случае победы «Зенита» в Кубке России, претендуют семь команд.

«Сочи»–«Спартак»

Южный клуб еще не выигрывал ни одного матча нынешним летом после паузы на коронавирус, если не считать разгрома молодежного состава «Ростова» (10:1), не имевшего возможности играть основой из-за эпидемии внутри коллектива.

В субботу подопечным Владимира Федотова удалось переиграть дома «Спартак» (1:0) и почти обезопасить себя от вылета в ФНЛ. Чтобы избежать понижения в классе, «Сочи» осталось набрать всего одно очко. При этом от идущей шестой «Уфы» их пока отделяет всего четыре балла.

Вровень с сочинцами идет «Спартак», набравший такое же количество очков. Красно-белые сейчас находятся на 11-м месте. Если они не поднимутся выше, то покажут худший результат в национальном первенстве в постсоветской истории. Предыдущий антирекорд был установлен в 2003 году, когда «Спартак» стал десятым. Матч в Сочи оказался первым для красно-белых при новом генеральном директоре Шамиле Газизове.

— Смена руководства дать быстрый эффект не могла: игроки как получали свои зарплаты, так и получают, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Разве что можно было чуть-чуть погасить волну нервозности и истерии, но, как показала игра, это не удалось. Сейчас уже очевидно, что команду ждет кошмарный итоговый результат в чемпионате. И его просто нужно доиграть, думая о том, как строить клуб в следующем розыгрыше. На что-то претендовать прямо сейчас можно только в Кубке России. В чемпионате всё потеряно и бороться не за что. В то, что «Спартак» может догнать «Уфу» и занять шестое место, я не верил еще пару туров назад. Потому что непонятно, за счет чего это возможно. Сейчас у красно-белых не такая непобедимая команда, чтобы пройти оставшиеся матчи без потери очков. Тут скорее больше шансов у «Динамо» забраться в еврокубки. Никто «Спартак» не пропустит вперед.

«Локомотив»–«Уфа»

Руководство и тренерский штаб «Локомотива» по-прежнему находятся под колоссальным давлением из-за решения клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Легендарный наставник оставил команду на втором месте. При его сменщике Марко Николиче было неплохое начало: две победы — над «Оренбургом» (1:0) и «Рубином» (2:0). Они особенно были важны на фоне неудач ближайших преследователей: «Краснодар» постоянно терял очки, а ЦСКА сделал это на старте постковидного отрезка.

Но затем и «Локо» стал допускать осечку за осечкой. В воскресенье команда в четвертый раз подряд сыграла вничью. На этот раз на пути красно-зеленых оказалась «Уфа» (1:1). «Железнодорожники» перед перерывом привезли себе пенальти, реализованный Даниилом Фоминым.

Спастись от поражения «Локомотиву» удалось ближе к концу встречи, когда счет сравнял Джефферсон Фарфан, впервые вышедший на поле с мая 2019 года: всё это время перуанец не играл из-за травмы крестообразных связок. При этом сам забитый мяч уже привел к судейскому скандалу из-за неправильного исполнения «Локомотивом» удара от ворот в начале голевой атаки.

«Уфа», в свою очередь, из-за потери очков лишилась шансов попасть в первую пятерку и добиться прямого попадания в Лигу Европы, но при этом остается фаворитом в борьбе за шестую строчку.

— Мы знали нынешнюю «Уфу» и ее главного тренера Вадима Евсеева, понимали, что они окажут жесточайшее сопротивление, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-президент «Локомотива» Николай Наумов. — Так и произошло. Уфимцы — крепкий орешек, они играют в закрытый футбол с контратаками. И «Локо» изначально было сложно выиграть встречу. Тут всё шло или к победе «Уфы», или ничьей. И большая удача команды Марко Николича, что они отыгрались и спасли игру. И это на фоне ухода в «Спартак» их генерального директора Шамиля Газизова. Счастье для «железнодорожников», что ЦСКА упустил победу над «Рубином», и сейчас «Локо» всё еще имеет хорошие шансы, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

ЦСКА–«Рубин»

Неудача «Локомотива» открывала перед ЦСКА перспективы, которые еще две недели назад армейцам и не снились. Тогда они получили разгром 0:4 от «Зенита», заявление главного тренера Виктора Гончаренко об отставке, его отъезд из Москвы, унылую игру без наставника с «Динамо» (0:0) и возвращение белорусского специалиста на свой пост. Казалось, сезон для красно-синих закончился. Но они вдруг одержали три победы подряд.

В случае успеха с «Рубином» армейцы подбирались бы к «Локомотиву» на расстояние двух очков. Но, поведя в счете в середине второго тайма, ЦСКА не удержал нужный для себя результат, пропустив с пенальти в концовке встречи (1:1). Таким образом, команда Гончаренко продолжает отставать от второго места на четыре балла.

— Упускать победу на последних минутах — это, конечно, очень обидно, — заявил «Известиям» экс-капитан ЦСКА и бывший старший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов. — Тем более в игре, где армейцам всё легко давалось. «Рубин» практически не атаковал — всё время оборонялся. И в результате случился в конце матча нелепый эпизод с пенальти, когда Ивану Облякову даже не надо было в своей штрафной делать подкат под Хвичу Кварацхелию. Стоило просто сопровождать его к лицевой линии и выдавливать туда. Не было там такой опасности, чтобы идти в подкат. Но не только Облякова надо винить. ЦСКА владел инициативой и должен был свои многочисленные опасные атаки доводить до логического завершения. И понимать, что 1:0 — скользкий счет, и одна атака «Рубина» может стать роковой. Так и случилось. На мой взгляд, ЦСКА на ровном месте потерял два очка.

«Краснодар»–«Урал»

«Краснодар» имел один из последних шансов догнать «Локомотив». «Быки» после перерыва еще не одержали ни одной победы на поле. Но в воскресенье вечером они одолели дома «Урал» (3:0). Сейчас южный коллектив отстает от второго места на три очка, при этом имея в запасе перенесенную домашнюю встречу с «Динамо».

— Команде осталось провести три непростых игры, но всё в ее руках, — сказал «Известиям» тренер Сергей Силкин. — Главное — не терять очки, как это было в предыдущих турах, и бережней относиться к своим голевым моментам. По игре «Краснодар» выглядит фаворитом в борьбе за второе место, но часто клубу не хватает характера, чтобы довести начатое до конца.

Также в прошедшем туре тульский «Арсенал» победил дома «Тамбов» (2:1), «Ахмат» сыграл на своем поле вничью с «Зенитом» (1:1), «Динамо» оказалось сильнее «Крыльев Советов» (2:0), а «Ростов» не справился в гостях с «Оренбургом» (0:0).