«В «Спартаке» Газизову придется минимизировать право на ошибку»

В пятницу Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал на три матча главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. В игре с «Локо» (1:1), прошедшей через сутки после отставки гендиректора красно-белых Томаса Цорна, наставник был удален со скамейки за перепалку с судьями. Таким образом, немецкий специалист оставшиеся три матча нынешнего чемпионата России посмотрит с трибуны.

Зато он будет на скамейке во время полуфинала Кубка России против «Зенита», который состоится 19 июля. В случае победы в нем красно-белые могут встретиться в решающей встрече турнира с клубом ФНЛ «Химки», которые в другом полуфинале сыграют с екатеринбургским «Уралом».

Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

— Что думаете о качестве игры «Спартак» - «Локомотив»?

— Сложно сказать. Конечно, всегда от «Спартака» хочется большего — и побед, и качества игры. Но, на мой взгляд, здесь собранные в команде футболисты, при всем к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодежь, — это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться. Когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе, чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну, а сейчас нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес». Поэтому 1:1 с «Локомотивом» — закономерный результат. У обеих команд были потери. «Спартак» остался без Жиго и Зобнина, «Локомотив» — без Крыховяка, Баринова и Гильерме. И оба коллектива сыграли так, как могли на сегодняшний день.

ю1 Матч РПЛ «Спартак» - «Локомотив», 8 июля 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Срыв Тедеско на судей с последующим удалением может быть связан с уходом Томаса Цорна с поста генерального директора?

— Я думаю, что тренер должен профессионально относиться к ситуации. Есть перестановки в руководстве — это решение акционеров. Понятно, что неприятно, когда уходит приглашавший тебя в клуб генеральный директор. Может закрасться мысль, что его сменщик назначит своего тренера. Но это не должно сказываться на твоей работе здесь и сейчас. Я сам человек вспыльчивый, но сейчас, когда есть VAR, с судьями просто бессмысленно спорить. Раньше, когда его не было, всегда казалось, что ошиблись против тебя. Но сейчас VAR все равно всех рассудит, а если даже он не спас от ошибки, ты уже ничего с этим не поделаешь. А тут еще Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, напоследок сказал что-то арбитру — перевода не нужно, чтобы понять, что он сказал. За такое КДК РФС не может не наказать.

Это эмоции, но я надеюсь, они не связаны со сменой генерального директора. Иначе не представляю, как Доменико сможет дальше работать в «Спартаке». Смысла не будет, если что-то тебя не устраивает. Если у него есть ощущение, что он не хочет или не может работать без Цорна, то нужно переговорить с руководителями и не мучить ни себя, ни их, ни клуб. А если это просто были эмоции, то надеюсь, что сейчас Тедеско отошел. И главное, ему в будущем все-таки себя сдерживать.

— «Спартак» отстает от «Уфы» на три очка. Можно сказать, что ему уже не выиграть гонку за шестое место и не получить шанс пройти в Лигу Европы через чемпионат России? Теперь можно только на победу в Кубке надеяться?

— Я думаю, определяющей для «Спартака» в борьбе за шестое была не игра с «Локомотивом». А домашние матчи с «Уфой» (0:0) и «Тамбовом» (2:3). Потеря тех очков максимально усложнила попадание в Лигу Европы через чемпионат. Так что да, остается Кубок. Это самая реальная возможность попасть в Европу.

ю2 Матче чемпионата России по футболу «Спартак» - «Уфа», 27 июня 2020 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Как вам решение назначить генеральным директором «Спартака» Шамиля Газизова?

— В «Уфе» он доказал свой уровень. Из самого низа довел клуб до премьер-лиги, при этом не имея высокого бюджета. Да еще и команда попадала в еврокубки, где едва не дошла до группового этапа Лиги Европы. Но одно дело — «Уфа», а другое — «Спартак». В Башкирии задачей было не вылететь в ФНЛ, по возможности бороться за 9-10 место. А получится шестое — это вообще прыжок выше головы. А в «Спартаке» все-таки задачи другие. И уровень футболистов должен быть другой. Насколько сам Газизов готов работать в таких условиях? Только практика покажет. В «Спартаке» совершенно другое давление со стороны прессы, телевидения. Право на ошибку придется минимизировать, чтобы не было большой критики. Пока мы не знаем, насколько новый гендиректор к этому готов.

— Что скажете о «Локомотиве»? Он больше не фаворит в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов?

— Я думаю, на фоне «Краснодара» и ЦСКА уже не фаворит. Мое личное мнение: проблемы у команды случились после пандемии. И связаны они с увольнением Семина. На мой взгляд, руководству «Локомотива» все-таки надо было как-то решить вопрос о том, чтобы Юрий Палыч довел этот чемпионат до конца. Потому что команда знает его требования, а сам тренер — настоящий максималист. Любой его сменщик был бы в очень сложном положении — не только Николич. Очень тяжело подготовить команду за этот короткий отрезок после пандемии. На качественные сборы просто не было времени. И плюс ты будешь под давлением, поскольку получаешь команду на втором месте. Даже если Николич пытался в целом сохранить то, что получил от Семина, все равно он не мог не предъявлять какие-то свои требования, которые отличались от требований предшественника. И команде обычно тяжело принять это за такой короткий срок. Поэтому, к сожалению, уход Семина — это ошибка руководства.

ю3 Матч РПЛ «Локомотив» - «Оренбург», 21 июня 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Ее можно было избежать?

— По крайней мере, можно было попробовать найти с Юрием Палычем точки соприкосновения и договориться продлить с ним контракт на два месяца, чтобы вместе закончить чемпионат. Если бы Семин отказался, сказав, что хочет соглашение и на следующий сезон, то я еще мог бы понять руководство клуба. Хотя и здесь можно было пойти на более долгосрочный контракт, раз тренер давал результат. В любом случае, это вопрос переговоров. А в итоге приняли рискованное решение. И результат такой, что потеряли очки с «Крыльями Советов» и «Сочи». Да и у «Спартака» могли бы выиграть. Сейчас на «Локо» будет серьезное давление на фоне этих трех ничьих, что может серьезно помешать игрокам на финише сезона.

— ЦСКА после трех побед подряд может забраться на второе место?