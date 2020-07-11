«В «Спартаке» Газизову придется минимизировать право на ошибку»
В пятницу Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал на три матча главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. В игре с «Локо» (1:1), прошедшей через сутки после отставки гендиректора красно-белых Томаса Цорна, наставник был удален со скамейки за перепалку с судьями. Таким образом, немецкий специалист оставшиеся три матча нынешнего чемпионата России посмотрит с трибуны.
Зато он будет на скамейке во время полуфинала Кубка России против «Зенита», который состоится 19 июля. В случае победы в нем красно-белые могут встретиться в решающей встрече турнира с клубом ФНЛ «Химки», которые в другом полуфинале сыграют с екатеринбургским «Уралом».
Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
— Что думаете о качестве игры «Спартак» - «Локомотив»?
— Сложно сказать. Конечно, всегда от «Спартака» хочется большего — и побед, и качества игры. Но, на мой взгляд, здесь собранные в команде футболисты, при всем к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодежь, — это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться. Когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе, чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну, а сейчас нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес». Поэтому 1:1 с «Локомотивом» — закономерный результат. У обеих команд были потери. «Спартак» остался без Жиго и Зобнина, «Локомотив» — без Крыховяка, Баринова и Гильерме. И оба коллектива сыграли так, как могли на сегодняшний день.
Матч РПЛ «Спартак» - «Локомотив», 8 июля 2020 года
— Срыв Тедеско на судей с последующим удалением может быть связан с уходом Томаса Цорна с поста генерального директора?
— Я думаю, что тренер должен профессионально относиться к ситуации. Есть перестановки в руководстве — это решение акционеров. Понятно, что неприятно, когда уходит приглашавший тебя в клуб генеральный директор. Может закрасться мысль, что его сменщик назначит своего тренера. Но это не должно сказываться на твоей работе здесь и сейчас. Я сам человек вспыльчивый, но сейчас, когда есть VAR, с судьями просто бессмысленно спорить. Раньше, когда его не было, всегда казалось, что ошиблись против тебя. Но сейчас VAR все равно всех рассудит, а если даже он не спас от ошибки, ты уже ничего с этим не поделаешь. А тут еще Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, напоследок сказал что-то арбитру — перевода не нужно, чтобы понять, что он сказал. За такое КДК РФС не может не наказать.
Это эмоции, но я надеюсь, они не связаны со сменой генерального директора. Иначе не представляю, как Доменико сможет дальше работать в «Спартаке». Смысла не будет, если что-то тебя не устраивает. Если у него есть ощущение, что он не хочет или не может работать без Цорна, то нужно переговорить с руководителями и не мучить ни себя, ни их, ни клуб. А если это просто были эмоции, то надеюсь, что сейчас Тедеско отошел. И главное, ему в будущем все-таки себя сдерживать.
— «Спартак» отстает от «Уфы» на три очка. Можно сказать, что ему уже не выиграть гонку за шестое место и не получить шанс пройти в Лигу Европы через чемпионат России? Теперь можно только на победу в Кубке надеяться?
— Я думаю, определяющей для «Спартака» в борьбе за шестое была не игра с «Локомотивом». А домашние матчи с «Уфой» (0:0) и «Тамбовом» (2:3). Потеря тех очков максимально усложнила попадание в Лигу Европы через чемпионат. Так что да, остается Кубок. Это самая реальная возможность попасть в Европу.
Матче чемпионата России по футболу «Спартак» - «Уфа», 27 июня 2020 года
— Как вам решение назначить генеральным директором «Спартака» Шамиля Газизова?
— В «Уфе» он доказал свой уровень. Из самого низа довел клуб до премьер-лиги, при этом не имея высокого бюджета. Да еще и команда попадала в еврокубки, где едва не дошла до группового этапа Лиги Европы. Но одно дело — «Уфа», а другое — «Спартак». В Башкирии задачей было не вылететь в ФНЛ, по возможности бороться за 9-10 место. А получится шестое — это вообще прыжок выше головы. А в «Спартаке» все-таки задачи другие. И уровень футболистов должен быть другой. Насколько сам Газизов готов работать в таких условиях? Только практика покажет. В «Спартаке» совершенно другое давление со стороны прессы, телевидения. Право на ошибку придется минимизировать, чтобы не было большой критики. Пока мы не знаем, насколько новый гендиректор к этому готов.
— Что скажете о «Локомотиве»? Он больше не фаворит в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов?
— Я думаю, на фоне «Краснодара» и ЦСКА уже не фаворит. Мое личное мнение: проблемы у команды случились после пандемии. И связаны они с увольнением Семина. На мой взгляд, руководству «Локомотива» все-таки надо было как-то решить вопрос о том, чтобы Юрий Палыч довел этот чемпионат до конца. Потому что команда знает его требования, а сам тренер — настоящий максималист. Любой его сменщик был бы в очень сложном положении — не только Николич. Очень тяжело подготовить команду за этот короткий отрезок после пандемии. На качественные сборы просто не было времени. И плюс ты будешь под давлением, поскольку получаешь команду на втором месте. Даже если Николич пытался в целом сохранить то, что получил от Семина, все равно он не мог не предъявлять какие-то свои требования, которые отличались от требований предшественника. И команде обычно тяжело принять это за такой короткий срок. Поэтому, к сожалению, уход Семина — это ошибка руководства.
Матч РПЛ «Локомотив» - «Оренбург», 21 июня 2020 года
— Ее можно было избежать?
— По крайней мере, можно было попробовать найти с Юрием Палычем точки соприкосновения и договориться продлить с ним контракт на два месяца, чтобы вместе закончить чемпионат. Если бы Семин отказался, сказав, что хочет соглашение и на следующий сезон, то я еще мог бы понять руководство клуба. Хотя и здесь можно было пойти на более долгосрочный контракт, раз тренер давал результат. В любом случае, это вопрос переговоров. А в итоге приняли рискованное решение. И результат такой, что потеряли очки с «Крыльями Советов» и «Сочи». Да и у «Спартака» могли бы выиграть. Сейчас на «Локо» будет серьезное давление на фоне этих трех ничьих, что может серьезно помешать игрокам на финише сезона.
— ЦСКА после трех побед подряд может забраться на второе место?
— Наверное, да. ЦСКА наконец преодолел черную полосу, когда вроде были моменты для взятия ворот, но терялись очки. Во многих матчах это было не по делу. Сейчас получается забивать голы. Даже Чалов прервал свою безголевую серию. На этом фоне армейцы должны быть на позитивной волне, что может помочь им добраться до второго места по итогам сезона.