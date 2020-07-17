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Несовершеннолетнего неркоторговца задержали в Челябинске

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В Челябинске 17-летняя девушка подозревается в попытке продажи наркотиков. У несовершеннолетней изъяли 26 свертков с «синтетикой».

По данным следствия, девушку задержали на территории Металлургического района. У нее изъяли свертки с синтетическим наркотиком, который был подготовлен для продажи. Об этом пишет 1obl.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственный комитет ведет проверку. Мера пресечения для несовершеннолетней пока не избрана.

Ранее сообщалось, что в Мурманске задержан организатор онлайн-магазина с наркотиками. Мужчина пытался продать запрещенные вещества через систему закладок.

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