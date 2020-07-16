Жителя Мурманска задержали за организацию онлайн-магазина с наркотиками

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения и оборота наркотиков. Мужчина организовал онлайн-магазин в одном из мессенджеров и распространял запрещенные вещества через закладки.

Оперативникам удалось обнаружить 11 тайников с наркотиками. Правоохранительные органы задержали 28-летнего местного жителя и его знакомого, которые пытались организовать закладки в лесополосе. Экспертиза показала, что в свертках из тайников содержится более 65 г метамфетамина и 300 таблеток МДМА. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

У подозреваемого изъяли 480 тыс. рублей, телефоны и сим-карты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков, которые планировалось сбывать в 12 регионах России. В Московской и Ярославской областях задержаны три наркокурьера.